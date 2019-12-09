Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вновь привлек к административной ответственности ООО «Фуд Сервисез», обеспечивающее питанием работников торговой сети «Леруа Мерлен», в связи с серьезными нарушениями и закрыл две столовые в магазинах на 50 суток. Об этом сообщает 9декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в середине ноября суд на месяц закрыл столовую для служащих центрального офиса сети «Лента» после того как там отравился 101 человек. У всех врачи выявили острую кишечную инфекцию. Затем Приморский районный суд приостановил работу на 90 суток двух столовых для сотрудников строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» после отравления работников.

На этот раз столовые были закрыты в магазинах, расположенных на улице Партизана Германа, 2 и на Петергофском шоссе, д.96, Лит. А за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Ранее Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверило шесть сообщений о регистрации инфекционного заболевания «гастроэнтерит» у сотрудников магазина ООО «Леруа Мерлен Восток».

Питание работников обеспечивало ООО Фуд Сервисез» в отношении которого и было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.

В его ходе установлено, например, что санитарный узел для сотрудников магазина расположен в женском гардеробе, в холодильном шкафу совместно хранятся сырое яйцо и готовая продукция. Контроль температуры блюд не проводится, нарушается время раздачи. Также не была предоставлена производственная документация, в том числе «бракеражный журнал» и «журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания» и многое другое. Помимо этого, сотрудники столовой были допущены к работе без результатов медицинских осмотров и личных медицинских книжек.

«Установленные нарушения санитарных правил и норм создают угрозу жизни и здоровья людей, возникновению инфекционных (пищевых) заболеваний и направлений, <…> и могут вызвать массовое распространение кишечных заболеваний среди населения», — говорится в решении суда.

В связи с этим суд назначил административное наказание предприятию в виде административного приостановления деятельности буфета-распреда ООО «Фуд-Сервисез» в указанных магазинах «Леруа Мерлен» на 50 суток, включая срок временного приостановления деятельности.

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