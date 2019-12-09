Рязань, , 17:33 — REGNUM Стоимость проездных билетов планируют увеличить в Рязани с 1 января 2020 года. Предполагается, что рост составит в среднем 10 рублей. Это необходимо для приведения стоимости городских льготных проездных билетов к уровню стоимости областного льготного проездного билета, сообщили 9 декабря в пресс-службе Рязанской городской думы.

Планируется, что с нового года стоимость месячного проездного билета для школьников составит 310 рублей (на один вид транспорта) и 410 рублей (на два вида). Цена на транспортные карты для учащихся из малообеспеченных семей вырастут на 5 рублей — до 155 и 205 рублей соответственно. Студентов-льготников ждёт увеличение стоимости транспортных карт на 10 рублей — до 295 и 410 рублей, а студенты очной формы обучения заплатят за проездные на 20 рублей больше — 590 и 820 рублей. Для пенсионеров и некоторых других категорий льготников единый проездной будет стоить 375 рублей.

Окончательное решение примут депутаты на заседании городской думы 12 декабря.