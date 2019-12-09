Москва, , 17:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о «непростом состоянии», в котором находится федеральный проект сохранения озера Байкал, входящий в проект «Экология». Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Причина — реконструкция очистных сооружений, она идёт очень медленно, недопустимо медленно на территории Бурятии», — посетовал Медведев.

Он также раскритиковал отсутствие проектно-сметной документации по мероприятиям, предусматривающим ликвидацию ущерба, нанесённого Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.