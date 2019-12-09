Москва, , 17:15 — REGNUM Перед новогодними праздниками рост числа автомобилей на столичных автодорогах будет наблюдаться во второй половине декабря. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

По словам специалистов, крупные пробки в Москве будут наблюдаться в период с 23 по 29 декабря. Уже с вечера 30 декабря заторы на дорогах начнут сокращаться, а 31 декабря в Москве будет наблюдаться относительно спокойное автомобильное движение.

В целом, в ЦОДД призвали москвичей и гостей столицы планировать свои поездки на общественном транспорте в целях экономии времени.