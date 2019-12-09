Москва, 9 декабря 2019, 17:13 — REGNUM Заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское» подполковник полиции Денис Пузырев выиграл чемпионат мира по паэрлифтингу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Пузырев принял участие в V чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму и занял первое место в весовой категории до 110 килограммов в возрасте 40−49 лет. Он выжал от груди штангу весом 250 килограммов.
Отмечается, что подполковник является неоднократным призёром чемпионатов Европы и Кубка России.