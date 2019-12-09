Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Мокрый снег вперемешку с дождем и сильными порывами ветра ожидаются 10 декабря в Петербурге. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в Санкт-Петербурге ночью ожидается временами небольшой дождь. Днем же будет небольшой, местами умеренный дождь, переходящий в мокрый снег.

«Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 6−11 м/с, ночью местами в прибрежных районах порывы 12−14 м/с», — сообщает ведомство.

Кроме того, на дорогах местами гололедица.

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