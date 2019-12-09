Ярославль, , 17:11 — REGNUM 9 декабря комитет по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы рекомендовал принять закон, увеличивающий срок перехода на специальные счета по капремонту с 3 месяцев до 1 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Тарасенков Duma.yar.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов предложила увеличить срок перехода из «общего котла» (когда ремонт заказывает фонд капремонта по собственному плану) на спецсчет (когда жители сами распоряжаются собранными деньгами), чтобы обеспечить «финансовую устойчивость фонда.

Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, ранее возглавлявший фонд капремонта, усомнился в такой мотивировке. По его словам, финансовую устойчивость обеспечивает федеральный закон. Согласно Жилищному кодексу, фонд может тратить тратить на исполнение краткосрочной программы лишь определенную долю собранных средств.

«В 2016 году доля была 85%. Если доля не изменилась, то при формировании краткосрочного плана в принципе запрещено закладывать средства более 85% от тех, которые накоплены. Если мы возьмем весь фонд и просчитаем 15%, то она будет выше той, которая перечислена на счета при изменении способа накопления. Сегодня озвучена цифра — 105 млн в 19 году, в 2018 — 180 млн. Мы видим, что количество денег, которые переводятся на спецсчета, стремится к уменьшению. Сопоставив данные, мы видим, что на финустойчивость переход на спецсчета уже никак не повлияет», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Автор законопроекта, председатель комитета по ЖКК Ярославской областной думы Александр Тарасенков сказал, что не знает о такой норме. Но даже если она и существует, деньги фонду все равно нужны.

«Мы понимаем, что помимо этих средств, у нас есть еще обязательства прошлых лет, которые необходимо исполнять, есть, условно говоря, внеочередные, внеплановые вещи, много есть дебиторской задолженности в фонде, которая тоже формируется, и те 15% являются резервом. Мы не можем быть уверены, больше придет или меньше, мы пытаемся создать инструмент, гарантирующий исполнение обязательств фонда в любом случае», — сказал депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Иначе говоря, дома, которые планируют использовать самостоятельно собранные на ремонт средства, должны ждать в 4 раза дольше из-за того, что фонд капремонта не смог собрать долги с собственников жилья. Кстати, крупнейшими должниками являются муниципальные власти.

Стоит отметить что региональный закон о капремонте устанавливает следующие параметры к финансовой устойчивости фонда: фонд не может тратить на ремонт менее 85% от денег, собранных в предыдущем году, и не более 95% от этой суммы.

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