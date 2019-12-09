Москва, , 17:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

«Я утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года», — сказал Медведев.

По его словам, данный документ включает в себя перечень медицинских услуг, на которые владелец полиса обязательного медицинского страхования имеет право бесплатного получения. Программа была изменена с учётом существования национальных проектов, отметил Медведев.

Как отметил глава правительства, программа увеличивает средний подушевой норматив финансирования. Помимо этого, в документ включены 18 дополнительных способов высокотехнологичной помощи, в том числе по онкологическим заболеваниям.