Белгород, , 17:06 — REGNUM Более 15 тысяч физических лиц в среднем за сутки пересекают государственную границу в наземных местах пропуска в Белгородской области. В 2019 году значительно увеличилось и количество международных авиарейсов, с начала года их было уже 810, сообщили 9 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.

За 11 месяцев 2019 года сотрудниками таможни было возбуждено 27 уголовных дел, 13 из них по фактам контрабанды наркотических средств и прекурсоров. Из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ.

«Нагрузка на таможню высокая. В среднем за сутки государственную границу пересекают более 15 тысяч физических лиц, 3 289 легковых, 85 пассажирских и 216 грузовых транспортных средств, 30 грузовых железнодорожных составов», — уточнил начальник Белгородской таможни Алексей Архипов.

За 2019 год таможенники провели 28 проверок после выпуска товаров, по итогам которых было доначислено более 175 миллионов рублей — по сравнению с 2018 годом эта сумма выросла в два раза.