Минск, , 16:59 — REGNUM «Именно против России — центра славянского мира направлены все действия США и других стран Запада на территории современной Украины, где под их диктовку был совершен государственный переворот, к власти приведены необандеровцы, развязавшие братоубийственную войну на Юго-Востоке Украины», — сказано в предоставленной ИА REGNUM декларации об учреждении Народного движения «За создание Федерации Русь».

Документ подписали 5 декабря в Минске представители патриотических организаций Белоруссии, России, Украины, ДНР и ЛНР. По их мнению, «Запад готовит на Украине плацдарм для войны против России до последнего украинца», чтобы затем всех восточных славян «превратить в своих рабов».

«В случае продолжения политики разделения наших народов по национальным квартирам и междоусобных разборок, навязанной Западом, над нами нависает опасность полной потери независимости», — выразили озабоченность представители НГО.

Они уверены: «Будущее наших братских народов: русских, украинцев и белорусов — в их государственном единстве. Несмотря на то, что согласно классическому определению нации имеются русская, украинская и белорусская нации, в целом мы единый народ, составляющий единое цивилизационное пространство — Русский мир».

Отметив общность родства и судеб, лидеры общественных объединений напомнили также о грядущей памятной дате 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией. Эта Великая Победа была достигнута благодаря единству советских народов, прежде всего, русских, украинцев и белорусов», — подчеркнули они.

При этом авторы декларации констатировали: после разрушения СССР мир стал однополярным, система международного права подорвана, а «степень мобильности и управляемости в системе НАТО выше, чем в рыхлой ОДКБ».

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«Из истории известно, что там, где объединенные вооруженные силы разных стран имели четкое единое командование, успех неизменно был на их стороне. Из истории также известно и золотое правило: на сильного никогда не нападают», — сказано в декларации патриотических организаций Белоруссии, России, Украины, ДНР и ЛНР.