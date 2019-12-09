Москва, , 16:39 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал решение о проведении всероссийской переписи населения в октябре 2020 года, сообщил 9 декабря глава правительства на совещании с заместителями.

На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета выделено 30 млрд руб.

Предварительные итоги всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России предложат ответить на 30 вопросов, а временно проживающим в стране иностранцам — на семь.

По итогам переписи населения, проведённой в 2010 году, численность населения Российской Федерации составила 142 857 тыс. человек.

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