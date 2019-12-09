Москва, , 16:41 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось открытое совещание на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия».

Очередная кампания по продвижению идей законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия», развёрнутая с лета 2019 года, близка к естественному завершению.

Как и ожидалось теми, кто знаком с документами международного феминизма, основанные на них идеи не удалось оформить в виде законодательного предложения, которое не содержало бы в себе грубых терминологических ошибок и не противоречило бы Конституции Российской Федерации.

Последняя, обнародованная на сайте Совета Федерации, версия законопроекта была освобождена от дублирующих существующее законодательство норм и от пропагандистской завесы, в результате чего суть предложений оказалась обнажена настолько, что сами инициаторы обсуждении документ отвергают.

Эта не исправимая никакой редакцией суть состоит в том, чтобы под предлогом борьбы с домашним насилием назвать насилием и сделать поводом для вмешательства полиции и даже частных лиц (НКО) любые проблемы семейной жизни, которые народ не готов считать насилием и поводом для вмешательства.

Само появление такого скандального текста могло случиться только при полном отсутствии открытой, честной, представительной дискуссии в гражданском обществе. Совет Федерации не стал опираться на свой экспертный потенциал, а включил в рабочую группу представителей только одного, одиозного для большинства граждан мировоззрения.

Общественная палата 15 и 30 октября провела обстоятельные слушания и детально разобрались и с доводами ведущих кампанию лиц, и с реальной ситуацией на местах в области предупреждения насилия.

Выяснилось, что в основе кампании, ведущейся агрессивно-рекламным методом эмоционального оглушения, лежит ложь. Ложные цифры, сообщавшиеся миру от имени России представителями Минтруда и повторяемые уже 25 лет без обновления. Ложь об отсутствии в России надлежащей статистики. Ложь о смысле и итогах декриминализации побоев 2016—2017 гг.

Тем не менее достоверная картина происходящего ещё не стала достоянием ни широкой общественности, ни членов парламента, ни представителей ведомств, в том числе тех, которые сами несут прямую ответственность за формирование повестки в этих важнейших вопросах, прежде всего — МВД.

Качественная многосторонняя дискуссия, ставящая целью не высказаться «за» или «против», а серьёзно разобраться в проблеме и установить факты, допустимые основания и приемлемые для России ответы на международные вызовы, до сих пор не организована.

Приглашаем присоединиться к просмотру.

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