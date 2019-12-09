Москва, , 16:37 — REGNUM В России появился новый вид мошенничества, замаскированный под постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о требовании уплатить штрафы за различные нарушения, сообщается 9 декабря на официальном сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в постановлениях, рассылаемых мошенниками через ФГУП «Почта России», указаны реквизиты, не соответствующие реквизитам территориальных представительств Роспотребнадзора.

«Посредством ФГУП «Почта России» граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора», — указано в сообщении.

Подчёркивается, что в случае назначения административного штрафа никакое иное юридическое лицо, кроме Федерального казначейства России, не может быть получателем платежа.

При получении подозрительных уведомлений о назначении административных штрафов гражданам рекомендуется обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора.

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