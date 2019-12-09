Липецк, , 16:32 — REGNUM В Липецкой области следственные органы с начала 2019 года получили 113 сообщений о коррупционных преступлениях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, за девять месяцев было возбуждено 86 уголовных дел.

В производстве ведомства находятся уголовные дела по фактам мошенничества, присвоения и растраты денежных средств, злоупотребления и превышения должностных полномочий. Однако большую часть коррупционных преступлений составляют дача и получение взяток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале декабря было завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области за получение взятки в сумме 87 тысяч рублей и посредничестве во взяточничестве в 1,5 миллиона рублей.

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