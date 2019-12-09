Москва, , 16:23 — REGNUM В ближайшее время в России сохранятся положительные погодные аномалии. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

«Ближе всего к норме температурный фон будет на юге Европейской части страны и на Дальнем Востоке, за исключением Чукотки, где также активная циклоническая деятельность приводит к притоку «тёплого» воздуха с Тихого океана и формированию повышенного температурного фона», — говорится в сообщении.

Так, в ближайшее время циклон переместится с Полярного Урала на север и центр Красноярского края и дальше, в район Байкала. В качестве примера синоптики привели Норильск, где среднесуточная температура составляет −23…−27 градусов, однако под влиянием циклона она поднимется до −8…−11 градусов.