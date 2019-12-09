Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Трое обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной оставлены в СИЗО. Меру пресечения им продлил Ленинский райсуд.

Михаил Ф., Марат А. и Екатерина М. оставлены в изоляторах до 12 апреля. Их ходатайства о смягчении меры пресечения не были удовлетворены, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала 10 октября. Она поехала показывать свою машину потенциальным покупателям. Через несколько дней на окраине Екатеринбурга было найдено её тело. А перед этим в Челябинске у перекупщика отыскалась машина молодой женщины. Следователи полагают, что Екатерина М. выдала себя за Ксению и по её документам совершила сделку.

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