Волгоград, , 16:21 — REGNUM Верховный Суд РФ подтвердил отсутствие оснований для взыскания 490 тысяч рублей с предпринимателя в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт». Эту сумму энергетики насчитали бизнесмену за пользование электричеством с неисправным прибором учёта. Ответчик сумел доказать, что электросетевая компания не спешила менять счётчик, сообщили 9 декабря в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

Между предпринимателем и ПАО «Волгоградэнергосбыт» был заключён договор на поставку и оплату электроэнергии магазина в хуторе Нижнеяблочный в Котельниковском районе. В июне 2018 года энергетики обнаружили, что на объекте испорчен счётчик — по данным проверяющих был установлен «факт выгорания прибора учёта путём умышленного внешнего термического воздействия». В связи с этим, за период с 20 июня 2017-го по 20 июня 2018 года бизнесмену выставили счёт на 490 тыс. 017, 57 рублей. Мужчина возразил, что о проверке его не уведомляли, отрицал факт поджога счётчика и предоставил письменное заверенное энергокомпанией обращение о замене прибора учёта, датированное 22 мая 2018 года.

Суд пришёл к выводу, что проверка и соответствующий акт были составлены в отсутствие представителя предпринимателя и без надлежащего его уведомления. Энергетики также не смогли подтвердить, что при составлении акта присутствовала супруга бизнесмена. Истец не сумел доказать безучётное потребления энергии, а значит, нет оснований для взыскания. Решение вступило в законную силу.