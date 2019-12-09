Курск, , 16:09 — REGNUM В Октябрьском районе Курской области задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Мужчина попал в центральную районную больницу. Медики оказывали ему помощь, однако пациент стал вести себя агрессивно, поэтому врачи вызвали службу охраны. Когда мужчину задержали, выяснилось, что в отношении него в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Он находился под подпиской о невыезде, однако в июле 2019 года нарушил условия меры пресечения и скрылся от правоохранительных органов. Его объявили в федеральный розыск.

По данным ведомства, всего в Курской области за 2019 год были задержаны почти 70, находившиеся в розыске. Семь из них были объявлены в федеральный розыск.