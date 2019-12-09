Кетовский район, Курганская область, , 16:08 — REGNUM В Курганской области на молокоперерабатывающем предприятии в Кетовском районе приостановлено производство творога. Во время внеплановой проверки в пробе данной продукции выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Зауралью.

Кроме того, представители надзорного ведомства предписали предприятию провести дезинфекцию оборудования, полов, стен, инвентаря. И затем повторно провести лабораторные исследования.

На сегодняшний день молокоперерабатывающие предприятие прекратило выпуск творога.