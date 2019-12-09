Воронеж, , 16:05 — REGNUM Занятия в школе №71 в Железнодорожном районе Воронежа отменили 9 декабря занятия. Причиной стали холодные батареи. Возобновить занятия в учебном заведении планируют уже с 10 декабря.

Авария на теплотрассе на вводе в школу произошла 5 декабря. Однако к ликвидации утечки приступили только 6 декабря, после завершения занятий в школе.

«Работы велись все выходные. В ночь на понедельник начали возвращать тепло. Но школа не успела прогреться. К 6:00 9 декабря температура не соответствовала санитарным нормам — было около 12−15 градусов. Руководство школы решило, что дети не могут заниматься в таких условиях, и отменило занятия», — цитируют «Вести Воронеж» представителя мэрии Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иваново 9 декабря сократили занятия в одной из школ из-за аварии на теплосетях.