Предгорный район, Ставропольский край, , 16:13 — REGNUM Строительство межпоселкового водовода запланировано в Предгорном районе Ставрополья на 2020 год в рамках краевой программы. После ввода объекта в эксплуатацию стабильно воду смогут получать почти 10 тыс. жителей района, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

На строительство межпоселкового водовода из краевого бюджета будет выделено более 123 млн рублей. Новая инфраструктура даст возможность решить проблемы с водоснабжением в селах Привольное, Садовое, Этока и Юца, поселке Песковском, хуторах Новая Пролетарка и Тамбукан.

Кроме того, в будущем году планируется построить подводящий магистральный водовод к административному центру Предгорного района Ставрополья — к станице Ессентукской. Реализация этого проекта стоимостью 150 млн рублей, как ожидается, позволит обеспечить стабильным водоснабжением более 8 тыс. станичников.

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