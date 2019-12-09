Астрахань, , 15:58 — REGNUM В Астраханской области с 6 по 8 декабря автоинспекторы задержали 36 водителей, находившихся в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Астраханской области.

В состоянии алкогольного опьянения находились 18 водителей. Ещё 15 человек отказались от медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафы в 990 тысяч рублей. Три человека ране привлекались к ответственности за аналогичное нарушение, и теперь им грозит уголовная статья.

Всего за выходные инспекторы выявили 2654 нарушения Правил дорожного движения.