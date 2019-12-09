Москва, , 15:55 — REGNUM Российские интернет-пользователи стали чаще получать сообщения с обещаниями крупного вознаграждения или выигрыша. Во второй половине 2019 года потенциальный ущерб от этого превысил 7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В компании пояснили, что пользователю приходит сообщение с обещанием крупной суммы денег, например, за участие в акции или опросе. Это может быть и некий выигрыш. За перевод денег мошенники просят «комиссию» или «закрепительный платеж», однако в действительности никаких денег пользователь не получает, а только теряет свои.

«Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелек, не прилагая к этому особенных усилий», — приводит слова представителей компании РБК.

В среднем «комиссия» составляет 200 рублей. Мошенники также могут предложить людям получить социальные выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке рассказали о популярных у мошенников способах обмана держателей карт. Один из них — онлайн-опрос от имени банка, за который якобы начисляется вознаграждение.

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