Вашингтон, , 15:50 — REGNUM В популярном американском шоу Saturday Night Live высмеяли президента Латвии Эгила Левитса, пишет портал LSM.

Журналисты отмечают, что по сути, авторы программы делали пародию на буллинг президента США Дональда Трампа, случившийся по их мнению, на недавнем саммите НАТО, в честь 70-летия альянса.

По сюжету компания «крутых лидеров» — глава Франции Эммануэль Макрон (в исполнении актера Пола Радда), премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Джимми Фэллон) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Джеймс Корден) отсаживают главу Белого дома США Дональда Трампа (Алек Болдуин) за столик к «недалёкому и дружелюбному» президенту Латвии Левитсу (Алекс Мофет), который предлагает американскому лидеру попробовать маринованных кальмаров.

«Президент США», в свою очередь, не в состоянии запомнить имени Левитса. Сценка заканчивается появлением Мелении Трамп (Сесили Стронг), заявляющей, что травля огромная проблема, в том числе и в президентской среде.