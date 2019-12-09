Москва, , 15:57 — REGNUM В Москве из-за проведения плановых работ на железной дороге временно изменят графики движения аэроэкспрессов на Внуковском направлении. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе ООО «Аэроэкспресс».

С 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря изменят графики движения следующих поездов. 14 и 15 декабря отменят поезда, следуюшие с Киевского вокзала, а 6:00 и 8:00, а также аэроэкспрессы из Внукова, следующие в 7:00 и в 9:37. С 13 на 14 декабря на несколько минут сместят графики отправления поездов из аэропорта до Киевского вокзала и обратно с 0:01 до 10 утра. Пасскжирам рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием на сайте перевозчика.