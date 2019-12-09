Москва, , 15:44 — REGNUM В Москве 12 декабря состоится Торжественное открытие Музея военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщили в Минкультуры РФ.

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Отмечается, что Музей военной формы станет единственной площадкой в столице, полностью посвященной теме истории русской военной формы.

Посетители музея увидят основные этапы эволюции военной формы: от армии Российской империи Петром I и до современной армии России. Экспозиция включает в себя 22 зала.

Как сообщало ИА REGNUM, посещаемость музеев Москвы за семь лет выросла в 1,5 раза.

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