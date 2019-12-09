Москва, , 15:34 — REGNUM В России появятся гериатрические амбулатории и мобильные бригады для помощи пожилым людям. Соответствующий проект приказа разработан Минздравом РФ.

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Цель — повысить доступность медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста, в том числе проживающим в сельской местности.

Планируется, что к 2023 году гериатрическая служба начнет полноценно функционировать во всех субъектах РФ. По оценкам Минздрава, к 2030 году доля лиц старше трудоспособного возраста в стране дойдет до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России насчитывается около 30 млн людей старше 60 лет.

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