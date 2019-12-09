Москва, , 15:57 — REGNUM МОЭК опубликовала обновлённый антирейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ с задолженностью за тепло и горячую воду. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Московской объединённой энергетической компании (МОЭК).

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 октября 2019 года общая задолженность вошедших в топ-100 злостных неплательщиков составила 9,1 миллиардов рублей. Антирейтинг по-прежнему возглавляют «УК ЮНИ-ДОМ», УК «Дом-Мастер» и «ПИК-комфорт». Общая сумма задолженности этих компаний превысила три миллиарда рублей.

МОЭК уже подала иски в отношении «УК ЮНИ-ДОМ» и УК «Дом-Мастер» с заявлениями о признании их банкротами.

Среди компаний, вошедших в список злостных неплательщиков, 12 уже признаны банкротами, в том числе компании, задолжавшие от 100 до 500 миллионов рублей: УК «ДЭЗ Богородское», «УК «Дормер», Научно-производственная фирма «ДЕМОТЕХ», «УК Гольяново».

Директор Филиала №11 «Горэнергосбыт» «МОЭК» Александр Запруднов отметил, что на сегодняшний день российское законодательство позволяет недобросовестным управляющим компаниям копить долги и намеренно доводить ситуацию до банкротства, в связи с чем необходимо ужесточить правовые механизмы, направленные на повышение платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг.

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