Томск, , 15:27 — REGNUM В столицу Томской области — город Томск — прибыли трамваи из Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в мэрии.

В Томск доставили пять трамваев модели 71−619А Усть-Катавского вагонного завода, которые до этого принадлежали «Мосгортрансу».

Трамваи, о которых идёт речь, были выпущены в 2007—2008 годах и, как утверждают в мэрии, «находятся в хорошем техническом состоянии». Завод-изготовитель гарантировал, что срок службы каждого вагона — 16−18 лет.

Подвижный состав обещают тщательно подготовить к выходу на линию.

Всего Томск забронировал десять трамваев из Москвы 2007−2009 годов выпуска. Прибытие второй партии запланировано на 25 декабря.

В мэрии напомнили, что в 2016 году в Томск из Москвы впервые безвозмездно передали пять трамвайных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске объявлен аукцион по содержанию трамвайных путей за 216,7 млн.