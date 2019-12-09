Чебоксары, , 15:27 — REGNUM В Чувашии с начала года привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения более 1 тыс. должностных лиц, 110 юридических и физических лиц наказаны административно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Всего с начала 2019 года органами прокуратуры выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых внесено 1106 представлений, в суды направлено 82 заявления и иска, опротестовано 935 незаконных нормативных актов.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 1086 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 110 юридических и физических лиц наказаны в административном порядке», — говорят в прокуратуре.

На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел.

Кроме того, семь должностных лиц уволены по утрате доверия. Напомним, в их числе — глава Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района, который попал в аварию 16 октября 2019 года на служебной машине во внерабочее время. В надзорном ведомстве тогда отмечали, что водитель был пьян. Поскольку ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, то в адрес собрания депутатов поселения внесено представление о рассмотрении вопроса в части соответствия главы занимаемой должности — к моменту рассмотрения представления глава сельского поселения сложил свои полномочия.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев правоохранительными органами Чувашии выявлено 299 преступлений коррупционной направленности, что на 5,3% выше аналогичного уровня прошлого года. В том числе пресечено 26 фактов получения взяток и выявлено 59 эпизодов мелкого взяточничества, 42 факта совершения служебных подлогов и 25 — превышения должностными полномочиями.