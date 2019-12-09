Роквилл, США, , 15:22 — REGNUM Компания Bethesda объявила, что она приостанавливает работу над проектом The Elder Scrolls: Legends на неопределённое время. Об этом 9 декабря сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что, таким образом, компания фактически отменила выпуск консольной версии коллекционной карточной игры по миру «Свитков» и запланированный новый набор карт.

При этом геймеры смогут продолжить в неё играть и могут и дальше ожидать появления внутриигровых событий и получения наград. В качестве компенсации Bethesda стала раздавать всем, кто входит в систему, бесплатные карты Tamriel Collection.

Напомним, релиз The Elder Scrolls: Legends на ПК состоялся 9 марта 2017 года. Игра распространяется по модели free-to-play (сыграть в игру может любой желающий без обязательного внесения денежных средств).

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