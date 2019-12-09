Париж, , 15:20 — REGNUM Продажи новогодних игрушек во Франции упали из-за общественного движения против пенсионной реформы, начавшегося 5 декабря, передает BFM TV.

Известно, что декабрь является самым важным месяцем для продавцов игрушек. В это время магазины реализуют более 30% своего годового оборота, но демонстрации в декабре 2019 года уже оказали негативное влияние на индустрию игрушек.

«У нас дела идут еще хуже, так как в прошлом году наши продажи уже были урезаны демонстрациями «желтых жилетов». Мы потеряли 2% за год», — заявил Франк Мэтс, представитель JouéClub, сеть магазинов игрушек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данным федерации электронной коммерции и дистанционных продаж, жители Франции должны были потратить более 20 млрд евро в интернете на рождественские подарки.

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