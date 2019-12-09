Пятигорск, Ставропольский край, , 15:37 — REGNUM Пять республик Северо-Кавказского федерального округа возглавили рейтинг российских регионов по отсутствию у жителей вредных привычек. Соответствующее исследование провели эксперты РИА «Новости».

В основе рейтинга шесть показателей распространения вредных привычек среди населения. При расчете учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотиками и их аналогами.

Первое место рейтинга, как и годом ранее, заняла Чеченская Республика. Следом за ней — Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Другие два региона Северного Кавказа расположись чуть ниже: Ставропольский край на девятом месте, Карачаево-Черкесии — на 13-й позиции.

Лидерами антирейтинга стали регионы, расположенные в суровых климатических зонах. Наиболее распространены вредные привычки в Ямало-Ненецком автономном округе, который занял последнюю строчку рейтинга. Выше расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская область.

Читайте также: Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют