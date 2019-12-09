Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В селе Косулино Свердловской области жители одного из многоквартирных домов уже два месяца живут без газа. Его отключили после того, как два человека погибли в результате отравления угарным газом. Неисправную вентиляцию, из-за которой произошла трагедия, не чинят. Поэтому на вопрос, когда газ снова пустят в дома, никто ответить не может, передает «Общественное телевидение России».

Газовая плита у Нины Дешевой теперь служит подставкой под электроплитку. Газа в ее доме сейчас нет, а без него нет и горячей воды.

Нина Дешева, жительница с. Косулино «Путем не помыться, мы ставим пятилитровую кастрюлю сюда, она нагрелась, несем в ванную — помылись. Ну, как помылись, путем не моемся. Почему я должна страдать? В доме у меня всё нормально, всё подключено, а живем, как поросята».

В сентябре в Косулино от отравления угарным газом погибли два человека. Проверка показала, что в их доме, а также в нескольких соседних не работает вентиляция. Газовики перекрыли подачу в девяти жилых зданиях до тех пор, пока системы не будут отремонтированы.

Сергей Смирнов, заместитель гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» «Необходимо выполнить ремонт дымоходов и вентканалов. Это требуется для того, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровью людей».

Починить вентиляцию в домах должна управляющая компания, но в сельской управе говорят: встретиться с руководством фирмы никак не получается даже у главы администрации.

Ирина Ястребова, специалист управы с. Косулино «Юрий Николаевич неоднократно и по телефону с ними пытался связаться, и ходил несколько раз, но, к сожалению, на контакт они не шли. Даже с начальником управы».

Не могут достучаться до коммунальщиков и жители Косулино. Нам удалось дозвониться до сотрудников обслуживающей организации. По телефону они объяснили, что на восстановление системы вентиляции только в одном доме требуется около 2 млн рублей. Таких денег у фирмы нет, но жители села могут собрать нужные средства самостоятельно либо дождаться, когда в их доме начнется капитальный ремонт. По плану, это будет примерно в 2027 году.

Пока жители Косулино выживают за счёт электричества, но боятся, что старая проводка не выдержит повышенной нагрузки и они просто замерзнут, в некоторых домах нет центрального отопления. Обогреватели сейчас — единственная возможность согреться.