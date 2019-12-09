Тверь, , 15:11 — REGNUM Более 61,5 км улиц планируется отремонтировать в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, финансирование из федерального и регионального бюджетов составит 840 млн рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось на совещании, которое 6 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

«Географически Тверь находится между двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Мы равняемся на их опыт в развитии дорожной инфраструктуры. Все дорожные работы должны выполняться по современным технологиям из качественных материалов», — отметил Игорь Руденя.

В 2020 году ремонт планируется провести на основных улицах всех четырёх районов областного центра. Так, в Центральном районе приведут в порядок Волоколамский проспект, ул. Вольного Новгорода, Коминтерна, Волжский проезд. В Московском районе запланирован ремонт улиц Т. Ильиной, 15 лет Октября, Ротмистрова, Московская, Вологодская, Лётное поле, Южная, проезд от Московского шоссе к п. Элеватор и ряда других. В Заволжском районе — Сахаровское шоссе, ул. Шишкова, Маяковского, Третьяковский переулок, Фрунзе. В Пролетарском районе планируется ремонт улиц М. Конева, Республиканская, Академическая, Борихино Поле, Громова, Карбышева.

В 2019 году в рамках нацпроекта в Твери отремонтировали 35,6 км улиц. Всего на эти цели на 2019−2024 годы планируется выделить свыше 5 млрд рублей, что позволит привести в порядок более 251 км тверских дорог. В частности, в 2019 году стартовал ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу, выполнен демонтаж трамвайных путей в Заволжье, отремонтирована ул. Луначарского. В 2020 году запланирована разработка проектной документации по реконструкции нескольких участков Московского, Бурашевского шоссе.