Кострома, , 15:06 — REGNUM За три года в Костромской области планируют привести в порядок 36 школьных спортзалов, — сообщает ТРК «Кострома»

Костромская область получит на улучшение условий занятий физкультурой для школьников в сельской местности 63,7 млн рублей, 4,2 миллиона заложены в областном бюджете и более 21 миллиона рублей выделят муниципалитеты.

Всего за три года костромские власти собираются потратить более 88 млн рублей на эти цели.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» в Костромской области отремонтировано 7 спортзалов сельских школ, построено 17 современных спортивных площадок.