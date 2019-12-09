Тюмень, , 15:04 — REGNUM Жители Тюменской области будут работать 31 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В социальных сетях тюменцы попросили главу Тюменской области Александра Моора сделать 31 декабря выходным днём. В пресс-службе губернатора региона отметили, что о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря речи нет.

Отметим, что в ряде регионов страны руководители прислушались к просьбам населения и перенесли рабочий день с 31 декабря на 28-е для госслужащих. Главы Челябинской и Свердловской областей запустили опросы населения на данную тему.

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