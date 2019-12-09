Всеволожск, Ленинградская область, , 14:58 — REGNUM Сотрудники полиции Ленинградской области и УФСБ России по Новгородской области совместно пресекли сбыт крупной партии синтетического наркотика и задержали подозреваемых в этом особо опасном преступлении.

Трое преступников в лесу вблизи одного из садоводств Всеволожского района Ленобласти продали за 212 тыс. рублей психотропное вещество массой около двух килограммов сотрудникам УФСБ, выступившим в роли покупателей, и были задержаны полицейскими.

Органами УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). За это может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Двое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, еще один заключен под стражу по ранее возбужденному уголовному делу в городе Великом Новгороде», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года большая нарколаборатория была обнаружена сотрудниками полиции в посёлке Обуховец в Тосненском районе Ленобласти. При обыске было обнаружено и изъято более двух тонн синтетического наркотика, 5,8 тонны полуфабриката наркотических веществ и 80 тонн прекурсоров. Кроме того, было изъято оборудование для производства наркотиков.

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