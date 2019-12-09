Москва, , 14:54 — REGNUM Большинство компаний в России (40%) будут проводить новогодние корпоративы в кафе или ресторане, свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Организуют праздник в офисе 17% компаний, вывезут сотрудников, а город 3%, предложат необычный вариант: поездку за границу, спортивное мероприятие или поход в баню 2% работодателей.

В 2019 году праздничных корпоративов будет меньше, чем в 2018-м (62 и 77% соответственно). В каждой пятой компании (20%) пока не определились отмечать или нет. Увеличат бюджеты на новогодние корпоративы 28%, снизят траты 7% компаний

Опрос проведен 20 ноября — 6 декабря в 219 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 700 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году каждая вторая компания (48%) устраивала празднование наступающего Нового года для сотрудников в ресторане или кафе.

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