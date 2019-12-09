Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чувашии в рамках международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, подвели предварительные итоги антикоррупционной работы. Число выявленных коррупционных преступлений в республике выросло на 5,3%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В январе-ноябре 2019 года правоохранительными органами Чувашии выявлено 299 преступлений коррупционной направленности, что на 5,3% выше аналогичного уровня прошлого года. В том числе пресечено 26 фактов получения взяток и выявлено 59 эпизодов мелкого взяточничества. Кроме того, почти вдвое возросло количество фактов совершения служебных подлогов и достигло 42, в 1,5 раза увеличилось количество пресеченных фактов превышения должностных полномочий — до 25.

В прокуратуре отмечают, что в числе приоритетов — борьба с коррупционными проявлениями, в том числе совершаемыми руководителями бюджетных учреждений. Всего в этом году по материалам прокурорских проверок возбуждено 25 таких уголовных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии по материалам прокуратуры к уголовной ответственности привлечен бывший главный врач республиканского наркологического диспансера. Правоохранители установили, что он заключил с коммерческой организацией государственный контракт на поставку реагентов с истекающим сроком годности, хотя у учреждения не было в них соответствующей нуждаемости. Расследование дела было завершено в ноябре 2019 года. В рамках уголовного дела наркодиспансером и минфином Чувашии обвиняемому предъявлены гражданские иски на общую сумму более 6,9 млн рублей.

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