Мванза, Танзания, , 14:56 — REGNUM Национальное праздничное мероприятие, посвященное дню независимости Танганьики, состоялось на стадионе Кирумба, воздвигнутом в честь правящей «Революционной партии Танзании» в городе Мванза на севере страны. Официальным гостем торжества стал президент Танзании Джон Магуфули. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, к 7:30 утра по местному времени стадион, рассчитанный на 25 тысяч человек, был переполнен. А те, кто не успел войти на стадион, остались стоять вокруг, отмечают корреспонденты.

По словам губернатора области Мванза Джона Монгеллы, причиной такой большой явки на мероприятие стала любовь танзанийцев к своему правительству и нации в целом.

«Мы призывали к участию в мероприятии различными методами, начиная с официальных СМИ и соцсетей, заканчивая рекламой на автомобилях, баннерами в различных районах и личными призывами глав районных администраций», — заявил он в интервью Mwananchi.

Выступая на мероприятии, президент Магуфули отметил, что на праздновании 58-й годовщины обретения Танганьикой независимости собралось необычайно большое количество людей, передает газета Nipashe.

«Сегодня очень важный день, и хотя в Мванзе облачно, мне сообщили, что стадион переполнен и снаружи тоже стоят люди. Такого ещё никогда не было, я выражаю вам благодарность», — заявил президент.

«58 лет — это немалый срок, в мире существуют страны, которые за это долгое время так и не смогли достичь мира, и мы должны благодарить бога за то, что он не перестает охранять наш мир», — подчеркнул Магуфули.

Он добавил, что все пять президентов страны после обретения ей независимости уделяли приоритетное внимание «сохранению мира и безопасности».

По словам Магуфули, за 58 лет страна добилась больших успехов.

«Когда мы обрели независимость, у нас был только один университет, сейчас их 48, когда мы обрели независимость наше население составляло всего 9 миллионов, а сейчас нас больше 55 миллионов», — добавил он.

По информации газеты Nipashe, в мероприятии в Мванзе приняли участие председатель главной оппозиционной партии Танзании CHADEMA Фриман Мбове и председатель штаба CHADEMA по центральным регионам страны Лазарь Ньяланду.

Напомним, что материковая часть современной Танзании, Танганьика, обрела независимость 9 декабря 1961 года. А островная часть, Занзибар, получила независимость от Великобритании 10 декабря 1963 года. Объединение независимых Танганьики и Занзибара в современную Танзанию произошло 26 апреля 1964 года.