Евпатория, Крым, , 14:58 — REGNUM Сумма, необходимая для реализации проекта по строительству детского реабилитационного центра в Евпатории, будет известна после подготовки необходимой документации. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе минздрава РК.

«Сумма будет известна тогда, когда будет медико-техническое задание. Потому что нужно продумать и технологическую инфраструктуру, и возможность использования современных цифровых технологий, других коммуникационных технологий. Мы планируем к 1 сентября 2020 года сделать необходимые расчёты», — заявила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, новый медицинский центр для детей обещают построить на базе нескольких санаториев к 2024 году.

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