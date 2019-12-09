Евпатория, Крым, 9 декабря 2019, 14:58 — REGNUM Сумма, необходимая для реализации проекта по строительству детского реабилитационного центра в Евпатории, будет известна после подготовки необходимой документации. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе минздрава РК.
Как сообщало ИА REGNUM, новый медицинский центр для детей обещают построить на базе нескольких санаториев к 2024 году.
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