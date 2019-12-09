Махачкала, , 14:54 — REGNUM Силовики задержали жителя Дагестана Саада А., подозреваемого в организации на территории ряда субъектов РФ сбора денег для международных террористических структур. В связи с тяжестью преступления следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы Саад А. вместе со своим братом Исраилом, более известным как Абу-Умар Саситлинский, организовали на территории России финансирование деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Установлено, что они собирали деньги под видом благотворительности.

Помимо этого, Абу-Умар Саситлинский в Сирии основал исламские благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Ансар», которые, как считает следствие, занимаются финансированием международного терроризма — организаций, запрещённых в России. В указанный период они, по данным следствия, собрали не менее 2 млн рублей.

«На территории Махачкалы и Хасавюртовского района Дагестана проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемого и его близких родственников», — рассказали в СК.

В настоящее время следствие устанавливает роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе финансирования терроризма. Также проверяется его причастность к совершению иных преступлений. Вместе с тем Абу-Умар Саситлинский объявлен в международный розыск.