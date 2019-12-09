Рига, , 14:31 — REGNUM В Латвии в паллиативном уходе нуждаются, по последним данным, более 6 тысяч человек, информирует портал LSM.

По данным журналистов, из-за острой нехватки специалистов медицинская отрасль не в состоянии обеспечить больных такой помощью. В Восточной, крупнейшей больнице Латвии, в паллиативном отделении всего 25 коек.

Отмечается, что в среднем пациенты находятся там в течение семи дней. В больнице снимают острые боли, останавливают кровотечения и далее вынуждены выписывать пациентов под домашний уход.

Паллиативная помощь требуется пациентам больным онкологией, СПИДом, неврологическими и другими заболеваниями. Заведующий отделением паллиативной медицины Рижской Восточной больницы Вилнис Сосарс считает, что сегодня Латвия не может обеспечить необходимой помощью даже тысячу человек.