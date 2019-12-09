Котбус, , 14:31 — REGNUM Немецкая торговая сеть Edeka принесла извинения за создание в одном из своих магазинов отдельных касс для немцев и поляков. Как сообщает «Польское радио», польские граждане, совершающие покупки в супермаркете компании в городе Котбус неподалёку от польской границы, сочли это за дискриминацию.

После того, как посольство Польши в Германии потребовало от немецкой компании объяснений, компания признала, что отдельные кассы для немцев и поляков во время распродаж могут трактоваться как дискриминация, хотя они ничего такого не имели в виду. Фирма принесла свои извинения.

Директор немецкой компании по вопросам коммуникации и маркетинга Мелани Штейнсек заверила, что польские клиенты могут платить за товары во всех кассах супермаркета. В магазине Edeka в Котбусе была создана одна касса с польским сервисом. «Это не было нашей целью. Речь не шла о дискриминации поляков, это была попытка улучшения сервиса», — написала она в ответном письме.

Клиенты магазина в Котбусе жаловались на то, что там присутствует ещё одна форма дискриминации — распродажи для немцев проводятся по четвергам, а для поляков — по вторникам. По заверению компании, этот порядок также будет отменён.