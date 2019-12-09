Донецк, , 14:33 — REGNUM Бронзовый бюст, установленный на постаменте из карельского гранита, Народному артисту Советского Союза, Герою ДНР Иосифу Кобзону открыт на Аллее Героев в Киевском районе Донецка. Об этом 9 декабря сообщило «Донецкое агентство новостей».

На митинге, посвященном открытию бюста артисту, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Кобзон был человеком выдающегося таланта и великодушия.

«Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году, <…> он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что Кобзон помог ДНР гуманитарной помощью. А своим творчеством артист помогал жителям республики пережить тяготы войны. Сообщается, что высота памятной композиции составляет около 2,5 м.

Ранее на здании областного колледжа культуры и искусств в Кемерове установили мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В его открытии приняла участие президент культурного фонда «Кобзон», заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.

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