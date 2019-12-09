Сеул, , 14:38 — REGNUM 84% жителей Южной Кореи гордятся своим гражданством, а 82% считают, что Южная Корея является хорошим местом для проживания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на результаты исследования представителей министерства культуры, спорта и туризма.

Известно, что данное исследование проводилось в течение месяца с 27 августа по 27 сентября среди 5100 граждан страны.

На вопрос об удовлетворённостью жизнью 63,6% респондентов ответили, что живут счастливо, 68,3% — указали что видят смысл в своей работе, 63,7% — имеют свободный выбор в жизни.

С другой стороны, 24,4% респондентов отметили, что подвержены депрессии, 23,9% — часто разочаровываются или впадают в гнев, 18,8% — испытывают чувство отчуждения, 16,3% — кажется, что их игнорируют.

83,3% респондентов гордятся своей историей и историей своей страны, 93,3% — традиционной корейской культурой, 85,3% — духовной культурой, 92,8% — корейской музыкой.

Среди наиболее острых проблем общества были выделены: ситуация на рынке труда (31,3%), низкая рождаемость и быстрое старение населения (22,9%), разница между богатыми и бедными слоями населения (20,2%).