Москва, , 14:18 — REGNUM Новым секретарем Общественной палаты (ОП) РФ стала юрист Лидия Михеева. Ее избрали на сегодняшнем пленарном заседании ОП. Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM оценил решение пленарного заседания Общественной палаты РФ.

«Не скажу, что я ожидал именно такого решения, в силу того, что Общественная палата у нас часто выпадает из фокуса зрения, и мы относимся к ней в большей степени как к некой свободной организации, которая продвигает разных людей, в том числе и на такой ответственный пост. Наверное, в данном случае очень важно, чем занималась и занимается Лидия Михеева за пределами Общественной палаты, и это будет определяющая история», — отметил эксперт.

«Особо значимым является то, что Лидия Михеева имела отношение и имеет отношение к законодательным инициативам по паллиативной помощи, по волонтерству, по социальному предпринимательству. То есть, у нее есть и опыт взаимодействия с тем, что на языке чиновников называется «третий сектор», и с тем, что называется «бюрократия» в высшем смысле этого слова — с Управлением внутренней политики Администрации президента, с Правовыми управлениями Государственной думы и Совета Федерации. Наверное, это отражает немного другой статус и немного другую роль, которую Общественной палате стоит взять на себя», — подчеркнул Петр Кирьян.

«Напомню, что Общественная палата обладает таким рычагом, как возможность сбора отзывов и представление заключений по социально-значимым инициативам, которые попадают на нулевые чтения в Госдуму. Пока Общественная палата не всегда этим пользуется, но вообще-то это механизм, который предусмотрен по ее регламенту. И если Лидия Михеева занимает теперь должность Секретаря Общественной палаты, то здесь она может сыграть более заметную и важную роль как организатор», — рассказал Руководитель Лаборатории социальных исследований.

«Например, пока я не наблюдаю позиции Общественной палаты по законопроекту о домашнем насилии, а при этом палата могла бы провести те же самые нулевые чтения по этому вопросу в регионах. Кроме того, вводятся инициативы по маркировке вредных и ли полезных товаров, лекарственного обеспечения, каких-то запретов или разрешения, например, курения в аэропортах. Пока Общественная плата ничего не говорит об этом — хорошо это или плохо, нужно или не нужно. Возможно, это было связано отчасти с тем, что самой механике процесса при прежнем руководстве Общественной палаты уделялось не так много внимания, а человек, который это знает изнутри, сможет эту работу выстроить. Тем более, что Общественная палата должна эффективно представлять Гражданское общество. А эффективность — это все-таки про опыт и умение работать в помощь аппаратным органам», — заключил свой комментарий Петр Кирьян.

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