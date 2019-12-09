Омск, , 14:14 — REGNUM Стало известно, как планирует провести последний день уходящего года мэр Омска Оксана Фадина. На вопрос, как она относится к тому, что 31 декабря может быть признан выходным днём, Фадина ответила, что положительно.

«Если будет принято решение сделать в Омской области последний день уходящего года выходным, то я проведу его вместе дочерью: отправимся гулять, буду выполнять её новогодние желания», — цитирует градоначальницу «Город55».

А если производственный календарь останется без изменений, мэр заявила, что будет «работать, как и положено».

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Томской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 28 декабря.

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