Красногорск, , 14:18 — REGNUM В трех горокругах Подмосковья оборудуют зоны отдыха у воды. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.

Новые пляжные зоны появятся у реки Серебрянка В Пушкинском округе, в акватории Барского пруда в деревне Гребнево (Щелковский горокруг), у Малаховского озера в поселке Малаховка (Люберцы). Минэкологии уже заключило договоры на право пользования данными водными объектами в рекреационных целях.

Планируется, что пляжные зоны оборудуют помостами для купания, лодочными станциями и понтонами, благоустроят пляжи и набережные. Договоры предусматривают отвественность застройщиков за экологическое состояние прибрежных зон.

Напоним, как сообщало ИА REGNUM, за осенний период в Ленинском округе Московской области устранили 420 нарушений правил чистоты и порядка.

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